Roma, torna Wijnaldum: primo giorno a Trigoria con Mourinho. Prossimo step la visita di controllo alla tibia

Gini Wijnaldum torna a Trigoria. Mourinho lo aspettava perché ha un disperato bisogno di lui a centrocampo, della sua visione di gioco, esperienza e qualità. Presentarsi all’allenamento è un primo passo verso il recupero, adesso sarà nelle mani di medici e preparatori che proveranno a riconsegnarlo allo Special One entro il mese di gennaio. È lui il vero nuovo acquisto del mercato invernale, anche agli occhi del fair play finanziario perché fino ad oggi non è stato mai inserito nella lista Uefa e quindi il suo ingaggio non è stato conteggiato.

Vantaggio che i giallorossi non avrebbero voluto sfruttare perché la sua presenza si sarebbe rivelata determinante nello scacchiere di Mourinho. Il recupero è stato lento per via della terapia conservativa. Non operandosi, i tempi di calcificazione della frattura alla tibia si sono allungati. Nelle ultime settimane ha cominciato a lavorare sul campo e con il pallone, ha aggiornato i suoi follower Instagram attraverso foto e video, prima dall’Olanda e poi da Dubai. In queste ore Gini si trova a Trigoria, ha parlato con Mourinho, i preparatori e i compagni. Poi, si sottoporrà a una visita di controllo e se tutto dovesse filare liscio allora volerà in Portogallo dove la squadra si fermerà in ritiro dal 15 al 22 dicembre.