L'allenatore inglese Garbutt ct Italia: la scoperta arriva dopo 110 anni

L'inglese William Garbutt, classe 1883, fu commissario tecnico della Nazionale italiana. La “scoperta” è arrivata dopo 110 anni grazie al lavoro svolto dal Museo della storia del Genoa - promotore dell'iniziativa per onorare la memoria dell'allenatore che vinse 3 scudetti con i rossoblù - e del Museo del calcio italiano. Garbutt fu allenatore degli azzurri per sei partite tra il 1913 e il 1914.

Il vicepresidente della Fondazione Museo del Calcio, Matteo Marani, sottolinea come il risultato sia frutto di un lavoro di squadra: «È una scoperta di eccezionale valore storico quella che ha permesso di individuare in William Garbutt - figura decisiva nello sviluppo del calcio italiano - il Ct della Nazionale azzurra tra il 1913 e 1914. Un tassello che va a impreziosire la storia di questo sport e la grande galleria di allenatori della Nazionale. Questo “ritrovamento” è anche la prova compiuta di quanto la ricerca possa svilupparsi grazie all’integrazione tra musei, come testimonia la preziosa collaborazione tra il Museo storico del Genoa e il Museo del calcio».

Garbutt è stato anche allenatore del Napoli. Nel 1929 venne scelto da Giorgio Ascarelli, fondatore dell'Associazione Calcio Napoli nel 1926. Cambiò i metodi di allenamento nei sei anni alla guida della formazione azzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA