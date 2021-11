Un ritorno a casa. Xavi Hernández torna al Barcellona come allenatore. Dopo sei anni di lontananza e dopo diciasette stagioni e venticinque titoli, l'ex centrocampista blaugrana, canterano doc, capitano e simbolo della squadra, torna come tecnico. Prenderà il posto di Koeman. Xavi se n’era andato a Doha, a chiudere la carriera da giocatore e poi ha cominciato quella di allenatore. Sei anni in Qatar, con una pioggia di milioni incassati e qualche titolo conquistato.

Da una decina di giorni a Barcellona davano per fatta la trattativa, ma l'operazione non si era ancora chiusa per via di una clausola rescissoria che legava Xavi all'Al Saad, ma nonostante il Barcellona stia atreversando una grave crisi economica, alla fine i dirigente blaugrana hanno deciso di versare i 5 milioni di euro nella casse del club qatariota. E ora Xavi potrà ricominciare una nuova avventura al Barcellona. Come allenatore, sulla scia di Guardiola e Luis Enrique.