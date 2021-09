Granit Xhaka è positivo al Covid. Ad annunciarlo è la stessa Federcalcio svizzera che ha anche fatto sapere che il capitano della squadra allenata da Murat Yakin, inseguito dalla Roma nella finestra di calciomercato appena conclusa, non sarà in campo per la gara di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022 contro l'Italia, in programma domenica 5 settembre. L'annuncio della positività del centrocampista dell'Arsenal ha creato degli interrogativi sulla stampa svizzera, che ha ricordato come Xhaka fosse l'unico giocatore della Nazionale a non essere né vaccinato, per essersi rifiutato, né immunizzato contro il virus.