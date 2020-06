- di Maria Latella

Condizioni gravi stazionarie per Alex Zanardi , ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico universitario Santa Maria alle Scotte di Siena da venerdì 19 giugno dopo l'incidente in handbike.Zanardi ha trascorso la sesta notte di degenza senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche, per quanto riguarda i parametri cardio-respiratori e metabolici, rimanendo grave il quadro neurologico.L'ex pilota di Formula 1 rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente e la prognosi rimane riservata. E si dovrà aspettare la prossima settimana per sapere se l'équipe che segue il campione paralimpico deciderà di interrompere il coma farmacologico.