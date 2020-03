Ultimo aggiornamento: 3 Marzo, 06:30

Un duro post su Instagram, firmato Steven Zhang, che attacca il numero uno della Lega: «E ora parli di sportività? Giochi con il calendario, sei un pagliaccio». L'intesa raggiunta tra Lega e FIGC sulla gestione dei match rinviatnon sioddisfa l'Inter. Il presidente nerazzurro si scaglia contro Paolo Dal Pino.«Giocare con il calendario e mettere sempre la salute pubblica come considerazione secondaria. Sei probabilmente il più grande e oscuro clown che abbia mai visto. Cos’altro? Quale sarà il tuo prossimo passo? E ora parli di fair play e sportività? Si, sto parlando con te. Il nostro presidente della Lega Paolo dal Pino #shameonyou. E’ tempo di alzarsi e prendere le vostre responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020. A chiunque nel mondo: non importa se siete tifosi dell’Inter, della Juventus o non siete tifosi. Per favore, state attenti. E’ la cosa più importante per voi, la vostra famiglia e la nostra società».