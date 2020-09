Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart.



L’iniziale sospetto diagnostico è stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e domani verrà sottoposto a intervento chirurgico pic.twitter.com/5K22bwRHKw — AS Roma (@OfficialASRoma) September 8, 2020

è entrato in clinica senza l’ausilio delle stampelle e camminando in maniera fluida.

Ore 09.58 - I primi esami evidenziano la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. L’operazione è in programma per domani. È atteso solo il bollettino medico ufficiale.



Ore 10.00 - È arrivato in clinica il professor Pier Paolo Mariani che opererà Zaniolo. Il chirurgo ha già operato il calciatore nel mese di gennaio quando si è lesionato il legamento crociato del ginocchio destro.

Ore 10.12 - Attraverso il suo profilo Instagram, Zaniolo conferma la diagnosi: «Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto, stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro! Ringrazio tutti quanti sia tifosi della Roma e non per il supporto...tornerò presto!».

Giornata chiave perche ieri al minuto 42 della partita dell’Italia contro l’Olanda vinta 1-0 ha riportato una forte distorsione al ginocchio sinistro (quello non operato), ma si tratta di una nuova lesione del crociato che potrebbe tenerlo lontano dal campo per altri 6 mesi. Il calciatore, pochi istanti prima di un contrasto con van de Beek, ha caricato troppo sulriportando così l’infortunio. Il centrocampista è uscito dalla Cruyff Arena con l’arto completamente fasciato, ma camminando senza stampelle. Nella notte il ritorno in Italia con il charter azzurro e in giornata gli esami strumentali.è arrivato alla Clinica Villa Stuart in auto accompagnato dalla fidanzata Sara Scaperrotta e un membro del suo entourage. Il centrocampista, vestito con pantaloncini chiari, maglietta nera, un cappellino con visiera al contrario e mascherina sul volto,- Il charter azzurro è atterrato all'aeroporto di Fiumicino. Zaniolo si è diretto nella sua abitazione di Roma per recuperare gli effetti personali, in mattinata si recherà alla clinica Villa Stuart dove si sottoporrà a risonanza magnetica ed eventualmente a intervento chirurgico.