Zaniolo, il coro fa infuriare la Nasti: «Figlio suo? Ha un gamberetto...»

La grande festa della Roma dopo la vittoria della Conference League arriva anche in casa Zaccagni-Nasti. L'influencer napoletana, incinta del calciatore della Lazio, ha avuto una breve quanto intensa relazione precedente anche con Nicolò Zaniolo, che durante le feste in città non si è sottratto al coro (di dubbio gusto) intonato dai tifosi giallorossi: «Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo», con tanto di sorrisi e battute sopra e sotto il bus della festa giallorossa.

Non si è fatta attendere, però, la risposta stizzita proprio di Chiara Nasti: «Cosa penso del coro? Che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno e che siete tutti sfigati e fate anche schifo» le parole della influencer. Una risposta social che non ci ha messo troppo a diventare virale in rete. Una telenovela sentimentale che finisce dritta dritta nelle segrete di Coverciano: Zaccagni e Zaniolo, infatti, in questo momento sono insieme nel ritiro della nazionale di Mancini.