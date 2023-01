Zaniolo solo e amareggiato, ora si sente tradito (e chiude i commenti su Instagram)

Zaniolo adesso è solo. A Trigoria in molti si sono allontanati da lui. Mourinho compreso,che ha usato parole dure per raccontare il suo comportamento verso la Roma. Chi lo vive quotidianamente, lo descrive deluso e amareggiato. Anche perché ne è uscito un quadro poco in linea con la realtà. Sono stati estremizzati dei concetti con l’obiettivo di spingerlo verso l’addio.

Se da un lato ha capito di aver sbagliato tirandosi indietro contro lo Spezia, dall’altro pensa che la pressione mediatica, secondo lui orchestrata dal club per fargli accettare la proposta del Bournemouth, sia stata eccessiva. È confuso, teme anche che la reazione della piazza, che per ora si è espressa soltanto sui social (a tal punto che ieri ha dovuto nuovamente chiudere i commenti sul suo profilo Instagram). Ed è proprio per questo motivo che ieri sera è tornata a circolare la possibilità di un clamoroso ripensamento sull’offerta del Bournemouth smentito però dall’entourage del ragazzo. Ormai comunque è questione di pochi giorni. Il mercato chiude martedì.