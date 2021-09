Nicolò Zaniolo nel centro del mirino: è lui il protagonista - o comunque uno dei protagonisti - del derby Lazio-Roma, finito 3-2. Prima il rigore non fischiato (e la Lazio che nella stessa azione segna il 2-0 con l'ex Pedro) poi il rigore invece assegnato (che riapre la partita). Infine, e qui partono le polemiche, l'uscita dal campo e lo sguardo rivolto verso la Monte Mario: la mano sulle parti intime e la provocazione verso i tifosi laziale.Zaniolo, si sa, viene da 2 anni durissimi: doppio infortunio alle ginocchia, due operazioni, un recupero durissimo e lungo. Ora è tornato in campo - non ancora al 100% - e Mourinho l'ha messo al centro del suo progetto. Gioca sempre, titolare. Gli manca il gol, molto.

Spesso anche quello strappo in campo che era suo marchio di fabbrica. Ci sta che sia nervoso, è giovane: ma certo il gesto di ieri è da condannare. Non proprio signorile, ecco. Lo sfottò nel derby è un classico.

Si è visto di tutto nella Capitale. «Ha mostrato i genitali e il dito medio», «delicatissimo», «un signore» i commenti sui social. Anche la showgirl Anna Falchi ha ripreso la scena e l'ha poi messa nelle sue storie su Instagram. Le accuse e le polemiche, oggi, non mancheranno.