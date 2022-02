Roma, Cassano attacca Zaniolo: «Non è un grande giocatore»

Antonio Cassano resta un provocatore. Prima dava spettacolo sui campi di calcio, adesso lo fa alla Bobo Tv il canale Twitch di Christian Vieri. Fantantonio, durante disamina della scorsa giornata di campionato, si è soffermato sulla Roma di Mourinho e, specialmente, su Nicoló Zaniolo: «Quando sta bene, con quel fisico riesce a fare il gol e la giocata. Però per me non rimane un grande giocatore. L’idea del passaggio, ad esempio, non la ha. Si mette a testa bassa e parte. La Roma gioca male e non voglio usare alibi legati agli episodi o altro. Contro il Genoa devi vincere perché sei più forte. Di quelle che stanno nella prima parte di classifica credo che i giallorossi siano la delusione maggiore. Dopo i primi mesi con una proposta di calcio molto bella, la candela si è spenta. E non so se dipende dal 6-1 contro il Bodo o dai giocatori o altro ancora. Di sicuro serve dare ancora tempo a Mourinho, ma oggi la squadra soffre, fa fatica e non ha un’idea tattica. Non penso che Mourinho sia ancora riuscito a dare la stabilità di cui la squadra ha bisogno».