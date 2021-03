Nicolò Zaniolo è una bomba pronta ad esplodere. Il suo entusiasmo è contagioso, raccontano le persone che lo frequentano quotidianamente, ha voglia di tornare in campo per mostrare al mondo le sue carte. Il secondo infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro lo sta tenendo a riposo da sette mesi, ma adesso è quasi arrivata l’ora di rientrare: nei prossimi giorni è previsto il controllo del professor Fink che dovrebbe volare nella Capitale (non sarà Nicolò a raggiungere l’Austria), una volta ottenuto il via libera per tornare in campo, l’iter prevede un match con la Primavera di Alberto De Rossi (tra il 10 e il 15 aprile) prima di rientrare a tutti gli effetti in prima squadra.

Se tutto dovesse procedere come da programma, allora Zaniolo potrà giocare le ultime partite di campionato e di Europa League (se la Roma dovesse passare il turno contro l’Ajax). Ma la ciliegina sulla torta sarebbe la convocazione al prossimo Europeo che sancirebbe definitivamente il ritorno del gioiellino giallorosso. Una tabella di marcia impegnativa, ma che non fa paura all’esterno nonostante sia il chirurgo che lo ha operato che il ct azzurro non vorrebbero accelerare i tempi e rischiare una rovinosa ricaduta che inciderebbe definitivamente sulla sua carriera.