Ultimo aggiornamento: 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Nicolò Zaniolo si è sottoposto a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato. L’intervento, effettuato dal Professor Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck, è terminato con successo. Il calciatore resterà nella clinica austriaca per i prossimi tre/quattro giorni“. il comunicato della Roma . La mamma su Instagram scrive: «Da adesso si ricomincia a sorridere come solo tu sai fare...».L’intervento chirurgico a cui si è sottoposto questa mattina Nicolò Zaniolo è perfettamente riuscito. Il centrocampista ha affrontato la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro, dopo l’infortunio rimediato con la Nazionale azzurra lo scorso 7 settembre nel match contro l’Olanda. Il giocatore, dopo aver riflettuto assieme alla famiglia e al suo procuratore, ha scelto farsi operare dal Professor Fink (lo stesso che è intervenuto su Chiellini e Demiral) presso la clinica austriaca di Hochrum a Innsbruck. Una scelta dovuta all’esigenza di non affrontare lo stesso percorso seguito alla clinica Villa Stuart per il precedente infortunio (lesione del legamento crociato del ginocchio destro). Ad accompagnarlo in Austria oltre alla madre e alla fidanzata Sara, anche il fisioterapista del club Esposito, Nicolò resterà in clinica per i prossimi 2/3 giorni e poi comincerà il percorso di recupero. Ci vorranno all’incirca 6/7 mesi prima di poter tornare in campo, il rientro è previsto marzo/aprile 2021.ha poi postato una foto Instagram commentando: «Inizia il conto alla rovescia! Intervento perfettamente riuscito. Un grosso abbraccio a tutti quelli che anche con un piccolo messaggio mi hanno scritto come stavo, sono stati giorni difficili ma anche grazie a voi,alla fine, nemmeno più di tanto.Da ora conto alla rovescia per tornare a fare ciò che amo...Cioè giocare con la maglia della Roma ed esultare insieme a voi».