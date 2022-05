L'annuncio l'ha dato direttamente Zaniolo attraverso una storia apparsa sul suo profilo Instagram. Il romanista non ci sarà nei prossimi impegni della Nazionale di Roberto Mancini. Al centro delle polemiche per qualche uscita che sarebbe stata anche oggetto di ripresa da parte del ct azzurro nel ritiro di Coverciano e che ha visto protagonista anche il compagno, laziale, Zaccagni, l'eroe di Tirana ha insomma spiegato che lascerà il ritiro. «A causa di una botta alla caviglia sono costretto a lasciare il raduno della Nazionale».

E poi immediatamente un riferimento a quella che ormai per lui è una stagione conclusa: «Ora è tempo di ricarire le pile per iniziare al massimo la prossima stagione», con una faccina sorridente alla fine del messaggio. The end insomma per Zaniolo, che non ci sarà nella finale di Wembley di mercoledì sera contro l'Argentina e non ci sarà nemmeno per quelli che sono gli altri impegni azzurri nel prossimo mese di giugno. In ogni caso sarà protagonista, indiscusso, nelle prossime settimane: le voci di mercato non si spegneranno nonostante questo stop.