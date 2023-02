Zaniolo firma col Galatasaray, le cifre dell'accordo: alla Roma 16,5 milioni di parte fissa e 13 di bonus

È arrivata la firma sul contratto. Nicolò Zaniolo è ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray. L'esterno lascia la Roma dopo quattro stagioni e mezzo per trasferirsi in Turchia. Nelle casse dei giallorossi entreranno 16,5 milioni di parte fissa, più 20% sulla differenza di una futura eventuale rivendita, più 2 milioni se la rivendita dovesse superare i 20 milioni. Il 15% andrà all'Inter. Previsti anche 13 milioni di bonus, di cui il 50% raggiungibile in tempo stretto. Nella trattativa la società giallorossa ha voluto inserire anche un'opzione su due talenti del club turco: Akmar e Demir, la cui eventuale cessione dovrà prima passare dal consenso della Roma.