Zaniolo, scritte con minacce e insulti nei bagni del liceo della sorella

Minacce, intimidazioni e bullismo. Al Liceo Mazzini di La Spezia frequentato da Benedetta Zaniolo, sorella di Nicolò, sono apparse delle scritte nei bagni indirizzate al fratello: «Zaniolo ti picchiamo quando vogliamo», «Traditore», «Pur di fare il romanista ha disonorato la tua città. Stai attento Spezia non dimentica», «Uomo di …», «Ti odio». Sono questi i messaggi documentati dalla sorella dell’attaccante della Roma attraverso la sua pagina Instagram: «I piccoli uomini siete voi. Curatevi dall’odio e dall’invidia», il messaggio di risposta della ragazza diciassettenne.

Ennesimo atto intimidatorio ai danni della famiglia del calciatore, residente nel capoluogo ligure, avvenuto dopo il rigore guadagnato da Nicolò in pieno recupero, realizzato da Abraham e che ha regalato la vittoria ai giallorossi contro lo Spezia. Non un episodio isolato, ieri la mamma del giocatore Francesca Costa ha ricevuto centinaia di messaggi con minacce e insulti, mentre su Facebook alcuni sedicenti ultras hanno raccomandato ventiduenne di non presentarsi mai più a La Spezia.

La partita di domenica sera al Picco vinta dalla Roma 1-0 è stata decisa proprio grazie a Zaniolo che a seguito di un calcio sul volto ha guadagnato un rigore in pieno recupero. L’attaccante per documentare quanto accaduto e dimostrare i segni evidenti del fallo, ha pubblicato sui suoi social la foto della faccia tumefatta: un taglio tra le sopracciglia, l’occhio destro pesto e il naso gonfio (oggi esami strumentali per verificare la presenza di una frattura). Immagine che non è bastata a placare gli animi e a dimostrare che non si trattava di una simulazione. In queste ore Zaniolo si trova a Trigoria per gli allenamenti, dopo aver trascorso il lunedì (giornata libera) a casa a La Spezia assieme ai suoi genitori.