Scoppia il caos attorno a Nicolò Zaniolo, la mamma e la sorella sbottano sui social, l’esterno riceve striscioni con insulti e sotto casa a Casal Palocco si presenta un gruppo di tifosi: «M..., te ne devi andare. Se abbiamo perso è colpa tua», sono alcune delle frasi rivolte al giocatore. Inseguimenti in macchina, minacce di morte e polizia sotto casa del giocatore per controllare la situazione. Ore ad alta tensione per l’esterno della Roma, schiacciato dalle pressioni mediatiche per via del rifiuto dell’offerta del Bournemouth che avrebbe fatto guadagnare 30 milioni alla Roma. Ieri sera Tiago Pinto è uscito allo scoperto: «Ha chiesto di andare e abbiamo trovato una soluzione, ma non lo ha reso contento. Siamo in difficoltà. Con tutti i paletti che abbiamo per il Fpf. Abbiamo 48 ore, vediamo quello che succede». Il general manager ha sottolineato le difficoltà del club nel reperire denaro per fare mercato e la cessione di Zaniolo porterebbe soldi freschi nelle casse di un club che ha un rosso di bilancio da 219 milioni. I tifosi si sono schierati in blocco con la società aggredendo con post intimidatori sui social la famiglia.

La mamma di Zaniolo: «Odio eccessivo»

La madre ha postato su Instagram la foto di una scritta offensiva apparsa nei pressi del centro tecnico di Trigoria, commentando: «Aver originato questo odio mi sembra un tantino eccessivo». Il riferimento è alla Roma, complice secondo la donna di aver contribuito a infiammare la vicenda. Poi, lo striscione apparso dopo la sconfitta contro il Napoli davanti al Fulvio Bernardini: «Via da Trigoria uomini di poco conto, codardi e approfittatori... Sostegno incondizionato solo per chi rispetta i nostri colori!», firmato dal gruppo ultras Roma. E poi quello su Ponte degli Annibaldi: «Zaniolo traditore M senza onore!». Questa mattina anche la sorella Benedetta ha denunciato le aggressioni verbali subite sui social ripubblicando un commento ricevuto in privato: «Non servono parole. Solo tanta pena per voi», il suo pensiero. Infine, c’è Mourinho che ha versato altra benzina sul fuoco nel post Napoli-Roma: «Anche se Abraham si è infortunato, non riporterò Zaniolo al centro della Roma. Voglio gente che vuole giocare nella Roma ed è disponibile a stare con noi. Quando non stai bene nella famiglia devi andare via, trovare una soluzione.