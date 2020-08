Dopo Smalling (e Cetin) saluta anche Davide Zappacosta, arrivato in prestito secco un anno fa dal Chelsea. L'esterno, dopo le parole di Fienga, che ha ringraziato lui e Smalling, su Twitter, ha salutato tutti: "Ciao Roma! Sono stati mesi difficili, per tutti. Ringrazio la dirigenza, i miei compagni e tutte le persone che ho conosciuto. Un grazie particolare va allo staff medico, i fisioterapisti, e i ragazzi che mi hanno aiutato a recuperare dal mio brutto infortunio. Grazie Roma". Ora Zappacosta si concederà qualche giorno di vacanza. Poi rientrerà a Sora, sua città natale, e ripartirà per Londra il 24 agosto. Ultimo aggiornamento: 13:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA