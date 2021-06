Zeman ritrova Napoli: a pranzo da Mimì alla Ferrovia

Zeman fa tappa a Napoli chiamato dall'associazione culturale Scugnizzo Liberato per una lezione sul mondo del Calcio. Ma prima di abbracciare il pubblico nel centro storico di Napoli Zeman si crogiola con la cucina di mare e le specialità di Mimì alla ferrovia. Accolto dai titolari, la famiglia Giugliano, è stata l'occasione per il boemo di far un salto anche nel passato, alla sua breve esperienza napoletana quando era spesso ospite del ristorante nel centro di Napoli per trascorrere le sue ore di relax. Sempre accompagnato dalla sua inseparabile sigaretta..