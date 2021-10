Diretta Zenit-Juventus 0-0. Formazioni ufficiali: Alex Sandro recupera, Allegri in campo con il tridente

Diretta Zenit-Juventus 0-0

PRIMO TEMPO

1' - La Juventus cerca la terza vittoria su tre in Champions League: tutto pronto in Russia (e con la neve) per il fischio d'inizio contro lo Zenit San Pietroburgo

Zenit-Juventus, le formazioni ufficiali

ZENIT SAN PIETROBURGO (3-4-3) Kritsyuk; Rakitskiy, Chistyakov, Lovren; Karavaev, Wendel, Barrios, Douglas Santos; Malcom, Dzyuba, Claudinho. All. Semak.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Chiesa, Morata, Bernardeschi. All. Allegri.

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita tra Zenit-Juventus si gioca mercoledì 20 ottobre alle ore 21:00 allo Stadio di San Pietroburgo. Il match è trasmesso in streaming su Amazon Prime Video, la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior partita del mercoledì. La gara sarà visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick oppure sull'app presente su Sky Q. In streaming sarà possibile seguirla su dispositivi mobili come tablet e smartphone o pc e notebook. La cronaca della diretta sarà sul sito del Messaggero. In telecronaca Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.