Blitz di Zinedine Zidane a Milano. Da pochi giorni ex allenatore del Real Madrid, dove è stato sostituito da Carlo Ancelotti, il tecnico francese è stato a cena nel ristorante “Camillo Benso” in piazza Cavour di proprietà dell'imprenditore napoletano Antonio Fantini. Accolto dal direttore Paolo Meer, ha scattato foto con alcuni clienti ma non ha chiarito la ragione del suo viaggio a Milano. Su Zidane è forte l'interessamento del Tottenham.