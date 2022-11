Zielinski, che gioia: «È il gol più importante della mia carriera»

«Felice del gol ma ancor di più di questa vittoria. Forse è il mio gol più importante con la nazionale. Segnare in una Coppa del Mondo è fantastico, ho lavorato a lungo per essere qui». Piotr Zielinski lancia la Polonia, la vittoria contro l'Arabia Saudita cambia le speranze della sua nazionale per il passaggio del turno.

«Non c’è tempo per festeggiare, ora testa all’Argentina» ha continuato il centrocampista del Napoli a fine gara. «Peccato non aver segnato di più oggi, poteva essere importante per il girone. Ma ci prendiamo tre punti e un’ottima prestazione, testa alla prossima. L'Arabia Saudita ci ha messo in difficoltà, sono un’ottima squadra. Giocarci il passaggio del turno e il primo posto del girone con l’Argentina è fantastico. Sappiamo che sarà complicato ma abbiamo lavorato per questo e daremo il massimo».