Zielinski, bufera sulla nazionale: Paulo Sousa ha chiesto di andar via

Caos in Polonia su Paulo Sousa. L'allenatore che era arrivato solo pochi mesi fa per guidare la nazionale polacca, ora sembra già poter andar via. «Sono stato informato da Sousa che intendeva rescindere il contratto con la federazione polacca, di comune accordo, a causa di un'offerta di un altro club» ha scritto in queste ore sui social Cezary Kulesza, presidente della Federcalcio polacca.

Alle spalle della richiesta di Sousa, ci sarebbe un accordo con il Flamengo. «Questo è un comportamento estremamente irresponsabile e incoerente con le precedenti dichiarazioni che l'allenatore ha fatto. Ho fermamente rifiutato» ha continuato Kulesza. Sousa era arrivato in Polonia nel gennaio 2021 e ha guidato Zielinski e compagni senza troppa fortuna all'ultimo Europeo.