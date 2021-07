Salernitana, è Zortea il primo colpo: è ufficiale l'arrivo dall'Atalanta

Avanti un altro. Come previsto la Salernitana ha annunciato di aver acquistato dall'Atalanta a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione l’esterno destro classe ’99 Nadir Zortea.

Nuovo rinforzo, dunque, per Fabrizio Castori che già dall'allenamento di martedì dovrebbe fare affidamento sull'ex Cremonese (dove ha giocato nelle ultime due stagioni) che intanto nella serata di lunedì ha raggiunto i suoi nuovi compagni in quel di Cascia. Per Zortea, fino a poche ore fa impegnato con l'Atalanta in ritiro, si tratta della prima esperienza in Serie A dopo due anni vissuti in Serie B e tanto settore giovanile svolto sia con i bergamaschi che con il Vicenza in precedenza.