Un esordio in campionato amaro per il Napoli United, la compagine multietnica sconfitta ieri in casa da una buona Maddalonese. Al Vallefuoco di Mugnano, nella gara valida per la seconda giornata del campionato di Eccellenza, i biancoverdi di mister Costagliola sono stati piegati da un gol di Di Pietro, siglato su calcio di rigore in avvio di ripresa. Lo United è apparso generoso ma poco ordinato, soprattutto dalla trequarti in su.

Per larghi tratti della ripresa, giocata su ritmi molto elevati, i padroni di casa hanno giocato in nove per le espulsioni di Gala (doppia ammonizione) e Scheler, autore del fallo che ha propiziato il penalty in favore dei casertani. A nulla è valso il forcing finale dei biancoverdi.

