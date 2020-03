Acerrana, positivo il capitano Rivetti

Raffaele Rivetti, capitano dell’Acerrana, è risultato positivo al tampone. Si tratta del secondo contagiato nella città di Acerra, lo fa sapere la stessa società granata in una nota stampa. Rivetti è uno degli operatori sanitari in servizio alla casa di riposo per anziani di S.Anastasia dove si sono riscontrati diversi casi di Covid-19. Il calciatore sta bene – è asintomatico – ed è in quarantena dal 22 marzo presso la struttura dove molto probabilmente è stato contagiato. La società del presidente Laudando fa sapere che il capitano granata non ha contatti con tesserati dell’Acerrana da 20 giorni e che gli unici contatti sono stati con la famiglia, ora in quarantena.

Ultimo aggiornamento: 20:14

