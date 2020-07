Non più Afro Napoli United, ma Napoli United. Cambia la denominazione e cambia il progetto della compagine multietnica presieduta da Antonio Gargiulo. La squadra, che ha militato nelle ultime stagioni nel campionato di Eccellenza, scegliendo Mugnano quale sede dei propri allenamenti e gare ufficiali, si sposterà nel capoluogo partenopeo.



"Torniamo in campo con una nuova identità - spiega Gargiulo - E' una scelta ponderata e che rispecchia l'evoluzione del progetto della squadra. La nuova denominazione è frutto di un processo di integrazione sociale che oggi può dirsi riuscito e che si è allargato ben oltre i confini "afro-napoletani". Napoli United - aggiunge il presidente del club - perché oggi siamo a tutti gli effetti il secondo club di Napoli. Dalla prossima stagione lasceremo Mugnano e torneremo a giocare a Napoli: il nostro sogno è giocare al campo San Gennaro del rione Sanità. Siamo fiduciosi che i lavori di ristrutturazione si concludano per l'inizio del prossimo campionato". © RIPRODUZIONE RISERVATA