Salvatore Ambrosino non è più l'allenatore dell'Afro-Napoli United. Lo ha comunicato la società multietnica con una nota con la quale ringrazia il tecnico che ha traghettato la squadra fino al campionato di Eccellenza. Lo sostituirà l'attuale allenatore della Juniores Salvatore Fasano, che continuerà comunque a occuparsi anche della formazione giovanile, ai vertici del campionato di categoria.



«L'interruzione del rapporto con mister Ambrosino - spiegano i dirigenti dell'Afro - è frutto della volontà di accelerare la transizione verso una nuova fase in cui ci si avvarrà con più determinazione di risorse interne, valorizzando tanto i giocatori più promettenti delle giovanili che le risorse tecniche allevate in questi anni. Sarebbe stato riduttivo affidarsi ancora a un tecnico vincente e di categoria superiore come Ambrosino, al quale va comunque il ringraziamento di tutta l’Afro-Napoli United e l'augurio di un rapido ritorno in panchina, certi che non tarderà ad arrivare, in virtù del suo essere considerato a pieno e legittimo titolo uno degli allenatori di punta del calcio campano». © RIPRODUZIONE RISERVATA