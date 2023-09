Agropoli altri due innesti arrivano i fratelli Andrea e Simone Sannia

L'Agropoli che appare in grande ritardo nell'allestimento della squadra anche a causa del fatto che al momento il club biancazzurro non dispone di una vera struttura societaria, ma il dinamico presidente Nicola Volpe, prova a correre ai ripari e dopo aver presentato il difensore Romanelli, nelle ultime ore ha annunciato l'arrivo di altri due elementi: si tratta di due fratelli Andrea e Simone Sannia. Il primo 26 anni, centrocampista esterno sinistro, arriva dal Castel San Giorgio, ma vanta esperienze anche con le maglie di Paganese, Real Aversa, Mariglianese e Sarnese. Simone Sannia, 22 anni, difensore, arriva dall'Acireale in D, in passato ha giocato nelle giovanili dell'Avellino, ma è stato anche a Castrovillari, Sant'Agata, Afragolese e Nola.

I due calciatori hanno subito cominciato ad allenarsi agli ordini del neo trainer Ambrosino, e domani saranno in campo nel difficile impegno sul campo del Sant'Antonio Abate, nella seconda giornata di eccellenza girone B.