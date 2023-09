Agropoli arriva la sconfitta a tavolino 0-3 col Baronissi. Preso il difensore Romanelli

Per l'Agropoli la stagione di eccellenza parte ad handicap, la giustizia sportiva come era facilmente prevedibile ha ribaltato il risultato del campo nella prima di campionato con il Baronissi Salernum.

La gara sul campo era terminata in parità 1-1, ma l'utilizzo nella parte finale del match di Bergaminelli, squalificato per due giornate nelle fila dell'Agropoli, ha fatto scattare il ricorso da parte della squadra salernitana che è stato accolto dal giudice sportivo, il quale ha decretato lo 0-3 privando l'Agropoli del punto conquistato sul campo. Intanto alla vigilia della seconda giornata è stato presentato alla stampa l'allenatore Salvatore Ambrosino, che ha detto di accettare la sfida pur consapevole che si parte in ritardo.

La società del presidente Nicola Volpe ha annunciato anche l'arrivo del difensore centrale Filippo Romanelli, 24 anni, la scorsa stagione con la Nuova Florida, ma che conosce il Cilento avendo vestito le casacche di Gelbison e Santa Maria.

L'Agropoli domenica gioca in trasferta con il Sant'Antonio Abate.