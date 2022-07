Agropoli, dopo Lopetrone arriva l'under Volta dal Potenza

In attesa della composizione dei gironi di eccellenza è l'Agropoli la squadra che si sta muovendo con maggiore attività sul fronte mercato. Il club tirrenico del presidente Infante, dopo aver affidato la guidata tecnica a Carmine Turco, reduce dalla promozione di serie D con l'Angri, non ha perso tempo e in pochi giorni ha piazzato colpi importanti per allestire un team in grado di poter tentare l'assalto alla quarta serie. Si è iniziato con la riconferma di Giuseppe Natiello, per passare all'arrivo dell'esperto centrocampista Angelo Lopetrone, ex Scafatese, e per finire all'innesto dell'under Alessio Volta, 19 anni, giunto dal Potenza. Inoltre si è pensato anche alle figure all'interno dell'organigramma societario, la figura di vice direttore genarale è andata a Vincenzo Mazza, mentre quella di team manager a Gianmarco Landolfi, che dopo aver appeso gli scarpini si è tuffato in questa nuova veste con i delfini agropolesi.