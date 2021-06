Agropoli-Buccino, c'è un compromesso: decisione definitiva attesa il 21 giugno

Il ricorso relativo alla gara Agropoli-Buccino sarà discusso nel merito il prossimo 21 giugno. Questo quanto deciso oggi dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia del Coni, alla presenza dei legali delle due società.

Il presidente ha proposto una doppia opzione all'avvocato Gaetano Aita per conto dell'Agropoli e all'avvocato Gaetano Del Chierico, presidente del Buccino. In caso di accoglimento della sospensiva nella riunione odierna, i giudici avrebbero rinviato a fine luglio la discussione del merito. La seconda ipotesi prevedeva una rinuncia all'istanza cautelare - sospensiva del provvedimento della Corte Sportiva di Appello Territoriale - e discussione nel merito fissata lunedì 21 giugno prossimo.

Si è dunque optato per la seconda ipotesi, così da permettere anche al Comitato Regionale Campania della Lnd di poter organizzare, seppur in tempi molto ristretti e con non pochi sacrifici delle società, la disputa dei playoff di Eccellenza. «Possiamo dire sia stato scelto un giusto compromesso», ha dichiarato l'avvocato Aita al termine della riunione davanti alla Prima Sezione del Collegio di Garanzia.