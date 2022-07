Agropoli: Carmine Turco allenatore, Striano è il Direttore generale

L' Agropoli dopo aver fallito nella scorsa stagione la corsa alla serie D che si è fermata ai playoff, ci riprova questa volta affidandosi per la panchina a Carmine Turco, proprio il tecnico che ha condotto l'Angri in quarta serie. La notizia è stata ufficializzata nella pagina social del club tirrenico, e nella quale il neo allenatore ha rilasciato le prime dichiarazioni: " Per me Agropoli è come una seconda casa, è una piazza che stimola e nella quale ritorno per la terza volta consapevole che c'è un progetto importante del presidente Carmelo Infante, che ha obiettivi precisi e so che possiamo allestire una squadra di vertice. Inoltre penso che con questo progetto dobbiamo essere bravi a risvegliare i tifosi e avere il loro prezioso sostegno". Il club biancazzurro ha annunciato anche il nome del nuovo direttore generale, ruolo che è stato affidato a Antonello Striano, già team manager, che subentra ad Ugo Schiavo.