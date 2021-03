L'Agropoli scatenata sul mercato: quattro acquisti per la ripresa

L'Agropoli che quest'anno festeggia i 100 anni dalla sua costituzione e retrocessa nella scorsa stagione dalla serie D è pronta per la ripartenza del campionato di Eccellenza il cui via il Comitato Regionale della Campania ha fissato per l'11 aprile. Il club tirrenico inserito nel girone E dopo aver allestito un team in grado di poter ritornare in quarta serie nelle ultime ore ha piazzato ben 4 acquisti tre dei quali provenienti dal Grumentum Val d'Agri si tratta di Antonio Cordisco, 34 anni, centrocampista, Andrea Mastroberti, 27 anni, attaccante, e Nicola Pellegrini, 26 anni, difensore, inoltre a Giuseppe Di Lascio, 22 anni, arrivato dall'Itri. Tutti sono già a disposizione del tecnico Carmine Turco.