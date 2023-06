Agropoli-Gallipoli cambia sede: si gioca a Castellabate

La finale di ritorno dei playoff nazionali di Eccellenza tra l'Agropoli e i pugliesi del Gallipoli non avrà come proscenio il Guariglia di Agropoli sede naturale dei delfini cilentani, ma si sposta al Carrano di Castellabate. La scelta si è resa necessaria in quanto l'impianto agropolese è impegnato per i campionati Italiani di Atletica categoria juniores.

Una tegola in più per la squadra del tecnico Carmine Turco, che non solo parte dal pesante passivo 4-1 rimediato nel match di andata in terra pugliese ma dovrà giocare su un impianto diverso da quello abituale. Inoltre c'è da registrare l'assenza di Enzo Arevalo, autore dell'unica rete dei tirrenici, che ha rimediato quattro giornate di squalifica per compartamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara.

Nonostante questo imprevisto la società del presidente Infante ha invitato i tifosi ad essere presenti in modo massiccio.

Il prezzo del tagliando è fissato in 5 euro. Si gioca domenica 18 con inizio alle ore 16.30.