Agropoli a caccia dell'impresa con il Gallipoli: out Arevalo e Maiese

Per l'Agropoli è l'ultimo atto di una lunga stagione che in casa del team cilentano si spera possa concludersi con la promozione in serie D, ma i delfini saranno chiamati ad una vera e propria impresa dovendo vincere almeno 3-0 dopo il pesante passivo (4-1) rimediato nel match di andata sul campo del Gallipoli che parte con i favori del pronostico.

Inoltre l'Agropoli per questa importante sfida non potrà contare sul campo amico del Guariglia interessato ad una manifestzione nazionale di altletica, ma nonostante questa situazione il tecnico Carmine Turco e il presidente Carmelo Infante, sono fiduciosi e quest'ultimo per favorire la massiccia presenza al Carrano di Castellabate, ha acquistato tutti i tagliandi del settore locale e li ha messi a disposizione dei tifosi come le navette che dovranno condurre i sostenitori da Agropoli a Santa Maria Castellabate.

Per questo match da vincere con almeno tre reti il tecnico Turco opterà per il 4-3-3 con Abayian, Infimo e De Mattia, nel tridente, ma dovrà rinunciare ad Areabvalo e Domenico Maiese.

La gara avrà inizio alle ore 16.30 e dirige Gianluca Catanzaro della sezione di Catanzaro.