Agropoli, il presidente Volpe: «Fidejussione trovata ora siamo in attesa del ripescaggio in D»

La decisione del Dipartimento Interregionale di posticipare al 14 luglio il termine ultimo per presentare le domande di ripescaggio in serie D ha consentito all'Agropoli ed in particolare al presidente Nicola Volpe, di trovare la fidejussione necessaria per completare la pratica per l'scrizione al prossimo campionato di serie D.

Il dirigente del club tirrenico nel ringraziare il direttore dell'istituto di credito che si è sobbarcato l'onere di fornire le garanzie necessarie ha tenuto anche a precisare che questo non significa che l'Agropoli nella prossima stagione sia già in quarta serie.

" Abbiamo predisposto tutto nei tempi giusti, siamo consapevoli di avere buone chance ma non siamo certi che il ripescaggio sia cosa già fatta, anche se speriamo che tra due giorni la nostra domanda possa avere una risposta positiva.

Ovviamente, molto dipende dai posti che andranno a liberarsi. In ogni caso saremo nuovamente in corsa nel campionato di eccellenza, ma invito tutti a stare vicino per costruire una società che possa garantire un futuro a questo club ultracentenario". Solo poche ore e sapremo in quale campionato sarà presente l' Agropoli 1921.