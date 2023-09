Agropoli, il nuovo allenatore è Salvatore Ambrosino: Schiavo direttore generale

Nonostante l'avvio del campinato di Eccellenza sia ormai alle porte, in casa Agropoli la situazione appre ancora in alto mare con la squadra tutta da costruire e con il concreto rischio che anche nel match di apertura del torneo domenica sul campo amico del Guariglia contro il Salernum Baronissi, ci sia la possibilità che scenda in campo la formazione juniores come già avvenuto nelle due gare di Coppa Italia.

Qualcosa intanto comincia a muoversi dopo la parentesi che ha visto al timone Franco Villano: a guidare la squadra è stato chiamato Salvatore Ambrosino, 49 anni, tecnico napoletano già visto sulle panchine di Frattese, San Giorgio e Ercolanese.

Ambrosino ha già diretto gli allenamenti ma si trova a dover gestire una situazione davvero molto complicata.

Un'altra figura di spicco entrata a far parte del club tirrenico è l'ex team manager della Gelbison: Ugo Schiavo, che andrà a ricoprire il ruolo di direttore generale: a lui spetterà il compito di allestire un organico in tempi rapidi che possa dare un futuro meno incerto all'Agropoli che presenta la più antica matricola della Campania.