Agropoli scelto l'alleatore Villani, ma la squadra è tutta da costruire come la nuova società

L'Agropoli riparte da zero e con ampio ritrado rispetto all'avvio della stagione solo da un paio di giorni ha iniziato la preparazione agli ordini del nuovo allenatore Franco Villani, ( nella foto) arrivato dalle formazioni giovanile che in questa fase iniziale si avvale della collaborazione dell'ex calciatore del club tirrenico Gianmarco Landolfi.

All'appello nel primo giorno di lavoro tra i protagonsiti dellascorsa stagione conclusa con la finale playoff persa con il Gallipoli, il solo portiere Federico Gesualdi, per il resto tutti giovani della Juniores, ma quel che più preoccupa è al momento l'assenza di un gruppo dirigente anche se il presidente Nicola Volpe, appare fiducioso che la situazione possa evolvere al meglio: " Insieme all’amministrazione comunale, siamo a lavoro per trovare imprenditori seri e che diano ampie garanzie economiche per garantire un progetto importante e duraturo a questa società.

Io continuerò a mantenere la carica di presidente, per assicurare la salvaguardia del titolo sportivo dell’Unione Sportiva Agropoli 1921 che grazie all’imprenditore Domenico Cerruti anche il prossimo anno potrà partecipare al campionato di Eccellenza. Un grosso plauso a Gianmarco Landolfi per l’impegno profuso nelle ultime settimane per far sì che la squadra possa scendere in campo e a Franco Villani a cui è stata affidata la guida tecnica. Sarà poi la nuova dirigenza a definire il nuovo organigramma. Entro la settimana sono previsti incontri con l'auspicio che nuovi imprenditori della città possano sposare il progetto Agropoli 1921".

Intanto mercoledì 30 agosto la squadra dovrà scendere in campo per la prima gara ufficiale nel turno di Coppa Italia di eccellenza sul campo del Sapri.