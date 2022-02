Agropoli: via Cianfrone, sulla panchina arriva Sanchez

In casa Agropoli c'è stato il cambio nella guida tecnica. E' costato caro il pareggio casalingo ottenuto dalla formazione cilentana nello scontro diretto con la Scafatese, al tecnico GiuseppeCianfrone, il quale è stato sollevato dall'incarico. La decisione adottata dal presidente Infante, è stata resa ufficiale sulla pagina social del club biancazzuzzo, che nel contempo ha annunciato anche il nome del sostituto. A guidare i delfini che attualmente sono al quarto posto a 4 lunghezze dalla capolista Angri, è stato chiamato, Carlo Sanchez, che ricoperto fino ad oggi il ruolo di responsabile della Rappresentativa della Campania, ma in passato ha guidato anche Angri, San Teodoro e Marcianise. Il neo trainer ha diretto il suo primo allenamento e nel pomeriggio è stato presentato alla stampa. Debutterà nella gara in trasferta sul campo del Castel San Giorgio del tecnico Ciro De Cesare.