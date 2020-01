Albanova, scelto il nuovo allenatore: ecco Francesco Coccellato

È ufficiale, l'Albanova ha scelto il suo nuovo allenatore: si tratta di Francesco Coccellato. Nato il 21 gennaio 1984 (oggi compie 36 anni: auguri!), Coccellato nella sua ultima esperienza ha guidato la Frattese in serie D, prima da vice e poi da allenatore. Un tecnico giovane, che ha scalato le categorie per poi approdare in Interregionale e oggi in biancazzurro. A mister Coccellato va il più caloroso benvenuto da parte della Società.

Contestualmente, si rende noto che Giuseppe Vitale passa dalla direzione generale del club alla carica di responsabile dell'area tecnica.

