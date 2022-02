Dal rossonero all’azzurro. E’ ufficiale l’arrivo all’ombra del Vesuvio di Apolonia Berti. Indosserà la maglia numero 18 la ragazza nata nel 2002 a Rosario, città a nord dell’Argentina, sul fiume Paranà, che ha dato i natali agli illustri Ernesto Che Guevara (1928), Tomas Felipe Carlovich (1946), noto come «El Trinche», il sette volte Pallone d'Oro Lionel Messi (1987), Mauro Icardi (1993) e l’artista Lucio Fontana (1899), nati entrambi nello stesso giorno (19 febbraio), e Marcelo Bielsa (1955).

Figlia d’arte, -papà Alfredo Berti storica bandiera del Newell's Old Boys ed ex vice di «El Loco» alla guida del Cile-, l’attaccante di passaporto italiano è stata convocata per la trasferta di domenica 6 febbraio contro la Fiorentina (ore 12.30-diretta TimVision) dal duo Domenichetti-Castorina. Giocherà in coppia con la connazionale Florencia Soledad Jaimes e sta lavorando a Casamarciano con capitan Paola Di Marino e compagne.

Visto l’infortunio e la conseguente operazione (riuscita) dell’attaccante bulgara Evdokija Popadinova, il club presieduto da Lello Carlino ha deciso di intervenire prontamente sul mercato e potenziare il fronte offensivo, rintracciando in Berti il profilo adeguato per completare la rosa.

La sudamericana ha disputato quest'anno la Primera C, realizzando 9 reti in 12 partite. Ha trascinato i «lebbrosi» (così viene definita la società fondata nel 1903 da Isaac Newell dagli storici rivali del Central) alla semifinale playoff per la promozione in Primera B: il Newell's, però, è stato sconfitto dal Belgrano. «Hasta la victoria siempre». «Fino alla vittoria sempre». In palio la salvezza in serie A. Ecco una rosarina per il Napoli femminile.