Weekend amaro per i direttori di gara nel calcio dilettantistico salernitano. Lo scorso fine settimana è stato contraddistinto da episodi di violenza nei confronti degli arbitri, in due gironi di Seconda Categoria.



Il primo riguarda un dirigente dell'Atletico Pagani, squalificato fino al 1° marzo del 2020 perché, secondo quanto riporta il dispositivo del Giudice Sportivo regionale, «al minuto 34' del secondo tempo lanciava una borraccia d'acqua sui piedi del direttore di gara». Conseguenze minime, dunque, per l'arbitro, che ha dovuto anche subire frasi ingiuriose e offensive da parte di un calciatore della stessa squadra, espulso per doppia ammonizione.



Peggio è andata al “fischietto” che ha diretto l'ultima gara del Castelvernieri. Secondo quanto riportato dal Giudice Sportivo, un calciatore della formazione salernitana, espulso per doppia ammonizione negli ultimi minuti di gara, ha colpito il direttore di gara «al volto, facendogli cadere il fischietto e causandogli forte dolore al labbro e al mento». Per il tesserato del Castelvernieri è scattata una lunga squalifica fino al 30 ottobre 2020. Ultimo aggiornamento: 16:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA