Audax Cervinara, Giordano: “Rispondo all’ex Varriale”

Michele Giordano, patron dell’Audax Cervinara, ha parlato tramite i social: “Non è mia abitudine postare sui social ma oggi sento il bisogno di comunicare qualcosa alla squadra, alla società, ai tifosi. Innanzitutto mi auguro che stiate bene in salute e che, come me, tassativamente a casa, resistiate al momento difficile che stiamo attraversando. Verranno tempi migliori che ci vedranno ancora insieme al Canada-Cioffi per sostenere i colori che amiamo, il bianco e l’azzurro. Oggi però purtroppo scopro che sono stato condannato in primo grado al risarcimento di qualche migliaia di euro a favore di un ex calciatore dell’Audax: tale Umberto Varriale anzi pardon del fratello di questo ex tesserato per una vicenda da risvolti quantomeno ingarbugliati avvenuti in tempi in cui non avevo l’onore di essere legale rappresentante del Cervinara e di cui dovrei rispondere in solido ma che temporalmente ed eticamente non mi appartengono, vedremo nelle sedi competenti”.

Ultimo aggiornamento: 23:30

