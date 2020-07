Ultimo aggiornamento: 12:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'anticipo disi è giocato a Volla e, per la verità, non ha portato bene ai colori partenopei. Terza edizione del Clasico tra gli istruttori del Micri, la scuola calcio diche ha ospitato anche quest'anno il Barca Academy, e quelli del Barcellona. Il Clasico è ormai un appuntamento fisso per la settimana del Barca Academy unico appuntamento organizzato dal sud Italia da Macsi, licenziataria ufficiale in Italia per gli eventi del Barcellona.È finita 3-1 per gli spagnoli, per l'occasione integrati da una folta rappresentanza di imboscati napoletani. Logica conclusione di una settimana in cui si è respirata tanta sportività e leggerezza nel confronto di due realtà così lontane sulla cartina ma vicine per mentalità e modo di fare. «È stato il loro modo di riscattarsi per la sconfitta dello scorso anno - scherza Visone - la partita è stata condizionata dal gran caldo ma alla fine è stata una splendida festa per tutti». Barcellona-Napoli di Volla anteprima del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Su questo nessun dubbio: i novanta ragazzi che hanno partecipato al camp si sono espressi sul passaggio del turno degli azzurri: 0-1 gol di Mertens. Il sogno di tifare per la squadra di Messi può aspettare ancora un po'.