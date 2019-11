Strano il destino, ma oggi con l’aiuto dei social network può accadere davvero di tutto. Lo sa bene Daniel Martins, fratello maggiore di Samir difensore dell’Udinese, che ad agosto scorso ha dato definitivamente un calcio al suo passato trasferendosi da Rio de Janeiro alla Piana del Sele dove attualmente gioca con l’Atletico Battipaglia (formazione di 2° categoria): “Tutto è nato un po' per caso, ero da mio fratello a Udine e un giorno ho scoperto la pagina di Instagram della società e il loro progetto mi ha subito colpito – racconta Daniel -. Dopo un colloquio con la società ho deciso di trasferirmi a Battipaglia dove mi sono sentito a casa sin dal primo momento, la città infatti è molto accogliente. Ammetto, però, che in futuro mi piacerebbe confrontarmi con le realtà professionistiche del calcio italiano. L’Italia mi piace, anche se la lingua non è proprio semplice da imparare, e voglio crearmi delle opportunità nel vostro paese, anche perché in Brasile attualmente bisogna fare i conti con diversi problemi legati alla sanità e alla sicurezza”. Pensando al calcio giocato, domenica l’Atletico Battipaglia cercherà conferme contro il Minerva Calcio dopo la vittoria ottenuta all’esordio in casa dell’Arechi Calcio. © RIPRODUZIONE RISERVATA