Battipaglia, dopo un anno senza squadra rinasce il calcio con la Battipagliese 1929

Battipaglia, dopo un anno senza calcio in seguito alla rinuncia alla partecipazione al campionato di promozione e il conseguente fallimento della vecchia società bianconera, ritrova la Battipagliese 1929. La scelta partita da circa un mese ha trovato la sintesi nel progetto di un gruppo di sportivi che non si sono rassegnati all'idea di rimanere nel centro della Piana del Sele, per un altro anno senza calcio, e dopo aver individuato in Adriano Lerro, il nuovo presidente, la società ha deciso di ripartire dal basso con l'iscrizione al prossimo campionato di seconda categoria. La guida tecnica è stata affidata a Fiorello Lerro, il quale ha convocato 26 calciatori per dare inizio alla preparazione. Sono tutti calciatori di Battipaglia, che pur con un passato glorioso hanno deciso di ripartire dalla squadra della loro città. Le gare interne si giocheranno nello storico stadio " Sant'Anna".