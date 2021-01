Il calcio a Battipaglia ha recitato l'ultimo atto la scorsa estate quando la gloriosa Battipagliese ha rinunciato all'iscrizione del campionato di promozione, facendo calare il buio più assoluto e lasciando il popoloso centro della Piana del Sele, orfano di calcio. A nulla sono valsi i tentativi di salvataggio operati in extremis.

Ora a distanza di sei mesi si tenta di rilanciare lo sport principe e cercare di far rinverdire i fasti del passato che hanno visto Battipaglia essere protagonista negli anni '80 e '90 anche tra i professionisti. Nei giorni scorsi si è costituita l'ASD Orgoglio Bianco Nero, associazione che mira alla rinascita e al rilancio del calcio locale.

E' stato nominato anche un presidente, carica affidata a Giuseppe Lo Pomo e un dirigente amministrativo Antonio Camillo. L'obiettivo è quello di coinvolgere tutti con donazioni per porre le basi e costituire una vera e propria società che porti avanti il progetto e si valuta anche la possibilità di dare vita ad un vero e proprio azionarato popolare. La neo costituita associazione si legge nella nota diffusa alla stampa è pronta a cedere in modo gratuito il titolo a qualsiasi imprenditore intenzionato a prenderne in mano il nascente club. E' possibile chiedere chiarimenti scrivendo all'indirizzo : ass.orgogliobanconero@gmail.com

