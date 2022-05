La Battipagliese vince il campionato di seconda categoria e vola in prima

Dopo un anno senza calcio la Battipagliese ha deciso di ripartire dal basso, dal campionato di seconda categoria, e la squadra rinata la scorsa estate con il presidente Adriano Lerro ha bruciato i tempi e dopo una sola stagione è riuscita a vincere la concorrenza di un'altra squadra della città della Piana del Sele e con un cammino pressoché perfetto ha tagliato il traguardo con una giornata di anticipo.

Agli ordini del tecnico Fiorello Lerro una squadra che ha messo insieme tanti calciatori di Battipaglia che hanno inteso sposare la causa dei colori del glorioso club che punta a ritornare in alto. Tra questi il capitano e bomber Gianluca Falcone, 31 reti in 23 partite, autentico mattatore che nonostante la non più giovane età (40) ha trascinato i bianconeri al successo.

Ora l'attenzione si sposta sulla ristrutturazione dell'impianto Sant'Anna che beneficerà di un finanziamento di 700mila euro per il restyling che dovrebbe dare nuova vita alla struttura cittadina. Intanto, dopo i festeggiamenti per il ritorno in prima categoria, si lavora per allestire una squadra che riporti la Battipagliese in tornei più consoni al suo blasone che parte dal 1929.