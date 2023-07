Battipagliese in Promozione con il titolo del Bellizzi Irpino

La Battipagliese potrebbe fare di nuovo ingresso in Promozione, stavolta dalla “porta di servizio”. La società bianconera sarebbe infatti sul punto di chiudere la trattativa per l'acquisizione del titolo sportivo del Bellizzi Irpino, formazione che ha militato nel girone C nella passata stagione.

Un vero e proprio blitz quello dei dirigenti bianconeri, che nei giorni scorsi avevano tentato anche un abboccamento per il titolo del Nocera Superiore. Tramontata l'ipotesi del club dell'Agro, nelle ultime ore s'è aperta l'ipotesi Bellizzi Irpino e a quanto pare la trattativa s'è conclusa in poco tempo.

Ci sarà da risolvere una sola pendenza economica con un ex allenatore, poi ci sarà il via libera per l'allestimento di una compagine che possa provare anche a competere per il salto di categoria.